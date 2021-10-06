Kocası tarafından öldürülen Gelecek Partili Gül Çakmak davasında yeni gelişme

Gelecek Partisi İstanbul Çatalca ilçe örgütü üyesi Gül Çakmak'ın öldürülmesine ilişkin davada kocası hakim karşısına çıktı. Çakmak'ın ailesinin avukatlığını Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin yaptı. Şahin, "Ailenin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Başkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Biz cani kocanın en ağır cezayı alması için, adaletin yerini bulması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. Davanın karar duruşması 28 Aralık tarihine bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi İstanbul Çatalca ilçe örgütü üyesi olan ve eşi tarafından hunharca katledilen Gül Çakmak'ın davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Kamuoyuna yanlışlıkla Gül Gülüm olarak yansıyan ama asıl adı Gül Çakmak olan genç kadının Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından parti üyesi olduğu açıklanmıştı. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte acılı aileyi Çatalca'da ziyaret etmişti. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada cani koca hakim önüne çıkarıldı.

PARTİ MENSUPLARI DAVAYI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Gül Çakmak'ın annesi Aynur Uç, şikayetçi olarak davaya katılırken, ailenin avukatlığını Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin yaptı.

Davayı Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başar, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay ve parti mensupları da yakından takip etti. Dava sonrasında Gelecek Partisi mensupları Silivri adliyesi önünde aile ile birlikte açıklama yaptı.

Ailenin avukatlığını üstlenen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Çatalca'da partimizin üyesi olan Gül kardeşimiz kocası tarafından canice öldürülmüştü. Ailenin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Başkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Biz cani kocanın en ağır cezayı alması için, adaletin yerini bulması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

* Kadın cinayetlerinde caydırıcı cezaların yanında en önemli hususun toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da atılması gereken her türlü siyasi adımı atmak için çalışıyoruz.

Gelecek Partisi kadın politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başar da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başar şöyle konuştu:

* Silivri'de Aynur teyzemizin yanındayız. Onunla birlikte bizim de yüreğimiz yandı. Maalesef sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde bizi üzen kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Bu davaları sadece Silivri'de değil, tüm Türkiye'de gelecek Partisi kadın Politikalar Başkanlığı olarak takip ediyoruz. Amacımız bu davaların sonunda faillerin en ağır cezayı almasıdır.

* Diğer amacımız da Türkiye'de artık bu cinayetlerin yaşanmaması, kadınların öldürülmemesi ve insanların yaşam haklarının ellerinden alınmamasıdır. Bunun için gerek hukuki düzenlemelerin, gerekse toplumsal düzenlemelerin yapılması ve bir zihniyet dönüşümün gerçekleşmesi için bizler Gelecek Partisi olarak elimizden geleni yapacağız.

KARAR DURUŞMASINA BIRAKILDI

Öldürülen Gül Çakmak'ın acılı annesi Aynur Uç adliyeden göz yaşlarıyla çıktı. Aynur Uç; “Evladımın öldürüldüğü ilk günkü acıyı bugün de yaşadım. Başka anneler yanmasın istiyorum, adalete güveniyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi ve konuşmasının sonunda davayı yakından takip eden Gelecek Partisi yetkililerine teşekkür etti.

Davanın karar duruşmasının 28 Aralık tarihine bırakıldığı öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, cinayetin şüphelisinin, araç kiralayıp maktuleyi kamera görüntülerinde belirtildiği gibi araca zorla ikna edercesine bindirdiği, GPS kayıtlarından sabit olduğu üzere araçla biraz dolaşıp müteveffanın cesedinin bulunduğu yerde geçirilen 35 dakikalık bir zaman içerisinde dosyada belirtilen iple boğmak suretiyle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği, yine olay günü kiralık araç ile eşini alması ve suçta kullanılan iple boğmak suretiyle öldürmesi, eşini aldığı yere yakın konumlarda kontak açıp kapatma ve dolaşma suretiyle zaman geçirmesi ve beklemesi durumları göz önüne alındığında, şüphelinin tesadüfen olay günü ve saati orada olmadığının değerlendirildiği belirtildi.

Şüphelinin kararını ruhi sükunete ulaşarak tekrar gözden geçirmesi için yeterli sürenin mevcut olduğu ancak şüphelinin buna rağmen eşine karşı öldürme fiilini belirlenmiş kurgu dahilinde icra ettiği, bu nedenle somut olayda tasarlama eyleminin de mevcut olduğu, şüphelinin tüm aşamalarda da farklı ve çelişkili beyanlarda bulunduğu, bu nedenle savunmalarına itibar edilemeyeceği, tüm bu açıklamalar doğrultusunda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dava açmaya yeterli delil bulunduğu da anlaşıldığı ifade edildi.