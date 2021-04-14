Kod-29’dan çıkartılan tek kadın halk otobüs şoförüne CHP’den destek

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (MANULAŞ) ait halk otobüslerinde şoförlük yapan ve Manisa’nın tek kadın halk şoförü olan Fatma Güngör (42), Kod-29 kurbanı oldu.

Güngör'ün isyanını SÖZCÜ'nün 13 Nisan tarihinde gündeme taşımasının ardından kamuoyunda tepkiler yükseldi.

“KAZAYA SEBEBİYET VERMEKTEN” İŞTEN ÇIKARTILDI

Bunun üzerine Güngör'ün işten çıkartılmasıyla ilgili olarak MANULAŞ'tan yazılı bir açıklama yaptı. Güngör’ün 25. madden işten çıkartıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Kamuoyu bilmelidir ki; söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur.

*Fatma Güngör'ün iş akdi, Karayolları Trafik Kanunu’na ve İş Kanunu’na aykırı davranışı nedeni ile İş Kanunu’muzun 25. Maddesinde yer alan; “ İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” hükmü gereğince feshedilmiştir.

*Manisa'mızın toplu taşıma hizmetlerini organize eden şirketimiz personelinin, Karayolları Trafik Kanunu’na, İş Kanunu’na ve şirketimizin emir ve talimatlarına aykırı davranarak yolcuların, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bir personelini işte tutması mümkün olmayıp, söz konusu eylemi yapan personelin kimliği ya da cinsiyetine bakılamayacağı kamuoyunun malumudur.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN KADIN ŞOFÖRE DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partili yöneticiler ile birlikte yaptığı basın açıklamasında kadın şoförün Kod-29'dan işten çıkartılmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Fatma Güngör'ün de yer aldığı açıklamada CHP'li Özel şu ifadelere yer verdi:

*Kendisi Manisa'nın tek kadın otobüs şoförüydü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Kendisi 8 Mart dünya Kadınlar Günü’nde ödüllendirdiler. Ödülü aldıktan 4 gün sonra Fatma Güngör'ü işten attılar. İşten atarken kendisine kıdem ve ihbar tazminatını vermediler.

*Plaket verdikleri bir kadını işten atmaya utanmadılar. Yetmedi kendisini işten yasağını aşabilmek için Kod-29'dan attılar. Tazminatsız ve yüz kızartıcı, ahlaka aykırı suç kodundan. İki çocuğu olan bir kadına bunu gerekçe göstererek Kod-29 rezilliğiyle attılar.

“SÖZCÜ GÜNDEME GETİRİNCE AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDULAR”

*Biz buna aylardır Türkiye'de isyan ediyoruz. Meclis’te isyan ediyoruz. Kod-29'dan işten çıkarmaların bir yol olarak gösterilerek işten çıkarmalara itirazlarımız devam ediyor. Kod-29 bizim itirazlarımızla 3 parçaya ayrıldı. Fatma Güngör'ün Kod-29'dan işten çıkartılmasından sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden bir ses gelmedi.

*Ne zaman konu SÖZCÜ tarafından gündeme taşındı ve ayıp haberleştirildi, o zaman bir açıklama yapma gereği duydular. Eğer haber olmasa, Türkiye'ye duyulmasa 2 çocuk annesi bir hanım efendiyi ahlaki kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle işten çıkardılar ve o günden bugüne susacaklardı.

*Şimdi açıklıyorlar 25. maddeye göre işten çıkardık diyorlar. Bu nedir iftiranın itirafıdır. Bir kadının namusu ve iffeti ile oynayan bir uygulamada suçüstü yakalanınca iftiranın itirafıdır. Büyükşehir belediyesi bu ellerde yönetiliyor. Kendisi bir yakının ölümünü öğrendiği anda heyecanlanıp o haberi okurken yaptığı küçük bir kaza şimdi bahane gösteriliyor.

*Geçtiğimiz günlerde onu göstermeyip ahlaka aykırı davranışlardan çıkarılmıştı. Biz Fatma hanımın işe iade davasının, açacağı tazminat davalarının, bundan sonra yapacağı her türlü hak arama mücadelesinin yanındayız. Hukuken de yanında olacağız. Davalarından salonda yanında olacağız.

“BENİM ELİMDEKİ NASIR BENİ İŞTEN ÇIKARTANLARIN ELİNDE YOK”

CHP'li Özel'in destek açıklamasından sonra söz alan Fatma Güngör ise, yaklaşık 2 aydır kendisinin mağdur edildiğini belirterek, tepkisini şu şekilde dile getirdi;

*Eşimden ayrıldıktan sonra şoförlük yapmaya başladı. 2 çocuğuma bakmak durumundaydım. 5 sene içerisinde tutulan tutanaklara ve ufak tefek kazalara dayanarak iş haddim fesih edildi. Ben ahlaksızlık yapmadım.

*Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Şimdi ortada kaldım. Hayatımı elindeki nasırlar direksiyon sallayarak kazanıyordum. Şimdi dul, yetim ve öksüz olan bir kadının hakkını yiyorlar. 3 bin lirayla hayatımı kazanmaya çalışıyordum.

*Beni çöpçü yapın, çaycı yapın ama ekmeğimi elimden almayın dedim. Ama bana yapacak bir şey yok diyerek işten çıkardılar. Benim elimdeki nasır beni işten çıkartanların elinde yok. Hakkımı sonuna kadar arayacağım.

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