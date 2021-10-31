Komşu kavgasında silahlar çekildi! Yaralılar var

Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLERLE BİRBİRİLERİNE ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evlerinden getirdiği av tüfekleri ile birbirlerine ateş açtı. Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 4’ü yabancı uyruklu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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