Komünist Başkan asgari ücretle ilgili iddialı konuştu

Hükümet tarafından asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıklanmasını SÖZCÜ'ye değerlendiren Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sendikayla yapılacak asgari ücret görüşmelerinde günün şartlarına uygun bir karar çıkartacaklarını belirterek, "Türkiye’de muhtemelen en yüksek ücret bizde olmuş olacak" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyelerinde çalışanlara verilecek yeni asgari ücrete ilişkin konuştu. İşçiler adına sendikayla yapılan protokolün yıllık olduğunu belirten Maçoğlu, kadrolu işçiler için mart ayında taşeron işçiler için ise haziran ayında sorumlu sendikayla masaya oturacaklarını ve insanların ekonomik anlamda hayatını en iyi şekilde yürütebileceği bir rakam üzerinde görüşmelerin yapılacağını söyledi.

“MART VE HAZİRAN AYLARINDA SENDİKAYLA MASAYA OTURACAĞIZ”

Tunceli Belediyesinde çalışan personeller adına sendikayla 6 ayda bir değil yıllık protokol yapıldığını belirten belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, “En son haziran ayında bir protokol yaptık bu senede haziran ayında tekrar protokol görüşmeleri yapacağız. Biz şuanda en düşük ücret olarak çalışanlarımıza 5 bin TL civarında maaş veriyoruz. Haziran ayında sendikayla yapılacak görüşmelerde günün şartlarına uygun, emeğin değerini belirleyen ortak bir karar çıkaracağız. Kamuda iki çeşit çalışan var kadrolu işçi ve taşeron işçileri.

Kadrolu işçiler mart ayında taşeron işçileri ise haziran ayında yeni protokol için masaya oturuyoruz. Bu süreç içerisinde tüm kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bizim buradaki amacımız bu konuya sadece asgari ücret konusu değil tersine kamuda çalışan herkesin eşit iş eşit hak talebi üzerinden değerlendirme yapıyoruz ve bu minvalde kendi içerimizde tartışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu asgari ücretlidir bu taşeron işçisidir bakış açısıyla değil bu şehirde insanın ekonomik anlamda hayatını iyi bir şekilde yürütebileceği bir rakam üzerinde görüşmeler yapılacak. Örnek veriyoruz bu kentin koşullarına göre bir çalışanımız 6 bin ya da 6 bin 500 alması gerekiyorsa o düzeyde bir tartışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE MUHTEMELEN EN YÜKSEK ÜCRET BİZDE OLMUŞ OLACAK”

İşçilerin rahat yaşayabileceği bir ücret verebilmek için çaba harcadıklarını belirten Maçoğlu, “Ama bu ülkede 10 bin TL'de verseniz geçim çok daha zor. İşçilerimize verilen yeni ücretlerle ilgili şuana kadar sendikayla bir tartışma yürütmedik. Daha çok bu meseleyi bizim için irade sendikadır ve sendikayla tartışma yürütüyoruz.

Sendikayla yapılan görüşmeler sonrasında sendika belli bir oranda geldiğinde bütçemizin ortaya koyarak bunun üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Ama Türkiye'de muhtemelen en yüksek ücret bizde olmuş olacak. Yeni asgari ücret olarak belirlenen 4 bin 250 TL kesinlikle çalışanların çok rahat edeceği veya hak ettikleri bir ücret değil. Bu bir hak gaspı gibidir, bugün bir işçi 6-7 bin liradan aşağı bir maaş alıyorsa kirasını veremez, çocuğunu okula gönderemez, evinde tek çeşitten fazla beslenemez. Mevcut hükümetin vermiş olduğu asgari ücret 6 bin TL'nin altına düşmemiş olması lazımdı” diye kaydetti.

“BİZİM SÜRECİMİZDE BİR TANE T PLAKA VERİLMİŞ DEĞİL”

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 94 taksi plakasını mevzuat hükümlerine aykırı olarak encümen tarafından doğrudan ilgili kişiler adına tescil ettirdiği iddialarına ilişkin de konuştu.

Kendi dönemlerinde kimseye T plaka verilmediğini belirten Maçoğlu, “94 tane plaka keşke olsaydı da verseydik 33 milyon kazansaydık iyi olurdu bütçenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bin, iki bin liranın hesabını yapan, giderlerini bu mesele üzerine düşünüp kendi öz gelirlerimizden karşıladığımız bir dönemde bu tür durumları kaçırma durumumuz yok. 1987 ile 1999 yılları arasında 91 tane plaka verilmiş. Sayıştay bu toplantıları yaparken geçmişten inceleme yaptığı için o süreçte yapılmayanları kayda düşüyor bu bizim dönemimizde yapılan bir durum değil. Bu plaka durumu en son 1999'da yapılmış ve T plaka verilmiş. Bizim sürecimizde bir tane T plaka verilmedi. Bizim sürecimizde T plakayla ilgili bir ihale yapılmamış yada bir tane plaka verilmiş değil. Geçmişte böyle bir hata yapmışlarsa cezalandırılsınlar kamu yararı olan bir şey düzeltse keşke ama bizim dönemimizle alakalı bir durum değil” ifadelerini kullandı.

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