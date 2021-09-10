Konut mağdurlarına Cumhur İttifakı’ndan ikinci engel

Binlerce konut mağdurunun olduğu İstanbul Esenyurt’ta vatandaşların sorununu çözmek üzere Esenyurt Belediyesi Meclisi’ne getirilen teklif, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ikinci kez reddedildi. Bir önceki meclis oturumunda AKP grubunun “Eylül ayında kendimizin kuracağı bir şirket teklifi ile gelin ‘evet’ diyeceğiz” sözlerine atıf yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Samimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu” yorumunda bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Temmuz ayı meclis oturumunda Esenyurt'ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman Şirketi'nin sermayesinin 30 milyon liraya çıkarılması teklifini sunmuştu. Çoğunluktaki AKP grubu, Derman A.Ş şirketinin usulsüz kurulduğunu ve belediyeye ait olmadığını belirterek karşı çıkmıştı. AKP Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, oturum sırasında “Eylül ayında kendimizin kuracağı bir şirket teklifi ile gelin ‘evet' diyeceğiz. Ama tek bir şartla, sadece konut mağdurlarının sorunlarını gidermek için çalışacak” demişti.

KOMİSYONLAR UYGUN BULMADI

Bunun üzerine Esenyurt Belediye Başkanlığı yönetimi yeni bir şirket kurulması için teklif hazırladı. Teklif, ağustos ayındaki aranın ardından eylülde toplanan meclis oturumunda gündeme geldi. 9 Eylül tarihli oturumda, inşaat taahhüt işlerinde faaliyet gösterecek yeni bir şirketin kurulması teklifi, AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyonlarda; bu işleri yapacak Espaş şirketinin bulunması gerekçesiyle uygun bulunmadı.

“SÖZLERİMİZ CIMBIZLANDI”

Teklifin oylanması öncesinde tartışma çıktı. AKP'liler konut mağdurları bahanesiyle yeni iş alanlarında faaliyet göstermek için bu şirketin kurulmak istendiğini savundular. Konut mağdurları üzerinden algı yaratıldığını söylediler. AKP Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, sözlerinin cımbızlandığını, konut mağdurlarının istismar edildiğini, kendilerine umut verilerek yanlış yönlendirildiğini belirterek “Yeni kurulan şirketin hangi maddesinde konut mağduriyetini giderme ile ilgili bir ifade var? Şirketin kuruluş amacında hangi niyetle kurulduğunu belirtmeniz lazım. Konut mağdurlarına sesleniyorum; kandırıyorlar sizi” diye konuştu.

“2009 YILINDAN BERİ MÜCADELE EDİYORUZ”

Oturumu yöneten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt eleştirilere tek tek yanıt verdi. Bozkurt, 2009 yılından beri konut mağdurları için mücadele ettiklerini hatırlatarak “2011 yılında Esenyurt Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundum. O zamanki yetkililer soruşturma izni vermedi. Konut mağdurlarının sesini duyurmak için il başkanlığımızla beraber en az iki defa oturma eylemi düzenledik. Esenyurt Belediyesi, konut mağdurları hakkında suçludur. Kurumsal yapı olarak sorumlu değildir ama yetkililer sorumludur. Şimdi bize ait olmayan, aksine uyarmamıza rağmen yapılan yanlışları düzeltmek için uğraşıyoruz” dedi.

“YERİM DAR DEMENİN BİR ANLAMI YOK”

AKP grubunun temmuz ayındaki konuşmalarından alıntılar yapan Bozkurt “Tam da sizin söylediğiniz şekilde teklif hazırladık” diyerek şunları söyledi:

* Bizim bu maddeyi getirmemizin tek nedeni sizin önerilerinizdi. Yerim dar demenin bir anlamı yok. Personel şirketimiz Espaş'ın sözleşmesine kurulduktan sonra bazı faaliyetler eklenmiş.

* Ticaret Odası onaylamış. Yoğurdu üfleyerek yediğimiz için açtık yetkililere sorduk. Personel şirketi, başka faaliyetler yapamaz diye biliyoruz. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri, Ticaret Odasının bunu tescil etmesinin suç işlenmediği anlamına gelmeyeceğini aktardı.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili biriminden yazı istedik. ‘Bu şirketi inşaat işleri için kullanamazsınız' dedi.

* Espaş üzerinden teorik olarak işlem yapmak kolaysa da teknik olarak hatalı bir uygulamadır. Hukuka aykırı işlem yapamayız. Espaş üzerinden de yapabilirdik ama hukuka uygun olmazdı. İşimizi zorlaştırmasına rağmen girmedik bu yola. Hukuk içinde kaldık.

“SAMİMİYETSİZLİĞİN FOTOĞRAFI”

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi ve konut mağdurlarının sorunlarını çözmek için yeni bir şirket kurulması teklifi Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. Oylamanın ardından oturumu yöneten Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt ”Samimiyetsizliğin bir fotoğrafı oldu” yorumunda bulundu.