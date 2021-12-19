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Konya-Antalya kara yolunda kar engeli

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı, etkili oldu. Polis ekipleri, Alacabel mevkisinde zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi.

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Konya-Antalya kara yolunda kar engeli

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Konya- Antalya kara yolunda 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölgede kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar ile TIR ve kamyonların Antalya istikametine geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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