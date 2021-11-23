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Konyaaltı’da pazar yeri tahsis edilecek

Antalya ili Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde kurulması kararlaştırılan pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak.

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Konyaaltı’da pazar yeri tahsis edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Pazar yeri tahsis kurasına katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte 17-25 Kasım 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri teslim eden pazarcı ve üretici esnafına kura ile 138 adet sebze-meyve, 38 adet tuhafiye, 8 adet kuruyemiş/bakkaliye, 7 adet şarküteri-peynir, 5 adet balık, 1 adet çaycı, 1 adet yemek yeme yeri ve 51 adet üretici tezgahı tahsis edilecek.

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