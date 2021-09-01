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Konya’da Afgan uyruklu şahıs, eşini sokak ortasında bıçakladı

Konya'da Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakladı. Karnından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. 

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Konya’da Afgan uyruklu şahıs, eşini sokak ortasında bıçakladı

Olay, gece yarısı Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Afganistanlı Faiz Mohammed Nazari, eşi Gülnar Nazari ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyümesiyle Faiz Mohammed Nazari, eşini sokak ortasında bıçakla karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı. Suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli ilk ifadesinde “Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım” dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  DHA

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