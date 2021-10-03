Konya’da dehşet! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Tacettin Ünal (44), aralarında husumet bulunan Memiş Er'i bıçakla yaraladı, eşi Gülsüm Er'i de öldürdü. Daha sonra aralarında alacak meselesi bulunan Yaşar Ali Kıyılmaz'ı (36) da ağılda tüfekle başından vurarak öldüren Ünal, olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

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Akşehir’de Karahüyük Mahallesi’nde oturan ve eşinden boşanan, hayvan alım satımı yapan Tacettin Ünal, saat 04.30 sıralarında Çakıllar Mahallesi’ndeki aralarında husumet bulunan Memiş Er’in evine gitti.

Ünal, burada çıkan kavgada Memiş Er’i, boynundan ve elinden, eşi Gülsüm Er’i de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan çiften Gülsüm Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Memiş Er de ihbar üzerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Er’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AĞILDA ÖLDÜRDÜ

Kaçan Ünal’ın yakalanması için çalışmasını sürdüren jandarma saat 08.00 sıralarında Karahüyük Mahallesi Pirenli mevkisindeki ağılda, kahve işleten ve aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiren Yaşar Ali Kıyılmaz’ı (36), yatağında tüfekle başından vurulmuş halde cansız bedenini buldu.

Araştırmasını derinleştiren jandarma, Kıyılmaz ile Ünal arasında alacak meselesinden husumet olduğu belirlendi.

Kıyılmaz’ı da Ünal’ın öldürmüş olabileceğini değerlendiren jandarma, bölgedeki arama çalışmalarını genişletti.

Yapılan çalışmalarda Ünal, yakındaki Üçhüyük Mahallesi’nde tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay yerindeki tüfeği inceleyen jandarma Ünal’ın, Kıyılmaz’ı öldürdükten sonra intihar ettiğini saptadı. DHA

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