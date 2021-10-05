Konya’da ekmekten sonra minibüs yolcu ücretlerine de zam

AKP'nin kalesi Konya’da dün ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 25’lik zammın ardından minibüsle ulaşım ücretlerine de zam yapıldı.

Müslüm EVCİ

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Konya’da dün ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 25'lik zammın ardından bir zam haberi de minibüsle ulaşım ücretlerinden geldi. Minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığını duyuran Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalası Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, zammın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“En son 06.08.2020 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs zammından sonra yaklaşık 14 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında işletme, akaryakıt ve amortisman maliyetlerimize gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 15'lik bir artışla uzaklık mesafelerine göre Minibüs ücretleri 3,50 tl, 3,75 lira, 4 lira olarak açıklandı. Uygulama 07 Ekim Perşembe günü itibariyle başlanacak.”

EKMEĞE DE YÜZDE 25 ZAM

Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatına da dün yüzde 25 oranında zam yapılmış ve ekmek fiyatı 1 lira 40 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilmişti. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça ekmeğe yapılan zammın gerekçesini ise girdi maliyetlerindeki artışı bağlamıştı.