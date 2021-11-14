Konya’da KYK yurdunda öğrenci protestosu
Konya'da KYK yurdunda kalan öğrenciler protesto düzenledi. Dönem başından beri internetin olmadığını, yemeklerin fahiş fiyattan satıldığını ve koşulların yetersiz olduğunu savunan öğrenciler, haklarını almak için yetkilileri göreve çağırdı.
Konya'da Tahir Büyükkörükçü KYK yurdunda kalan öğrenciler, yurt şartlarındaki yetersizliği gerekçe göstererek gece saatlerinde eylem düzenledi.
Yurdun bahçesindeki eyleme yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler, internet, ulaşım, temizlik, yemek ve çamaşırhane koşullarına karşı haklarını almak için sloganlar attı.
Yurtta kalan öğrenciler, “Dönem başından beri internetin olmadığını, yemeklerin fahiş fiyattan satıldığını ve koşulların yetersiz olduğunu” savunarak yetkilileri göreve çağırdı.