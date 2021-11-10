Konya’da yine köpek katliamı! Korkunç görüntüler

Konya’da sokak köpeklerine yönelik katliamlara bir yenisi daha etkilendi AKP’li Sarayönü Belediyesi personeli tarafından bayıltılarak toprağa diri diri gömülen onlarca köpeğin ardından bu kez de Meram ilçesinde tüfekle vurularak toprağa gömülmüş köpek ölüleri bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya'da hayvanseverler dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde Tavusbaba bölgesi yakınlarında boş bir arazide tüfekle vurulduktan sonra toprağa gömülmüş köpek ölüleri buldu.

Gördükleri tüyler ürperten olay karşısında gözyaşlarını tutamayan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına hayvanseverlerden Dilek Genç, “Şu ana kadar kaç tanesini vurmuşlar bilmiyoruz. Bu olayın peşiniz bırakmayacağım hepinize dava açacağım. Bunun hesabını hepinize soracağım. Bu hayvanlara kaç yıldır ben bakıyorum. Daha öncesinde olay yerine Meram Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geliyor ardından olay yerine gelen polis tutanak tutmuyor ve bu köpekleri buraya bırakıp gidiyorlar. Buradaki belediye personeli de köpekleri gömüp gidiyor” dedi.

“MEVLANA BOĞSUN SİZİ”

Gördükleri karşısında sinir krizi geçiren hayvanseverlerden Hayrettin Bulan ise “Katil şerefsizler. Bu köpekleri vuranlar, boğuşturanlar, seyirci kalanlar Allah belanızı versin. Konya, Mevlana boğsun sizi. İnşallah hepimiz şu toprağın altında kalalım. Vuruyorlar vuruyorlar bir şey yapmıyorsunuz. Bu katillerin suç ortağı olmayın. Daha geçen günlerde Sarayönü Belediyesi köpekleri diri diri gömdü bir şey yapmadınız” siteminde bulundu.

“200 KÖPEKTEN SADECE 30'UNA ULAŞABİLDİK”

Köpeklerin bölgeye yakın at çiftliğindeki at binicileri tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade eden Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Ümit Sürmeli, köpek ölülerini buldukları alanda incelemelere devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 200'ye yakın köpekten sadece 30'una yakınına sağ ulaşabildiklerini ifade eden Sürmeli Şunları söyledi:

“Hayvansever arkadaşımız Dilek Genç de yıllardır bu canlarımıza bakıyor. Burada arıca Meram Belediyesi'nin besleme noktaları da var. Buranın yakınlarında bir at çiftliği de var. At binicileri atlarının köpeklerden ürkmemesi için canlarımızı vurduklarını duyduk. Burada 200'ye yakın köpek vardı ve şu ana kadar sadece 30'una ulaşabildik. Öldürülen hayvanların sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Konya Valiliği ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu katliamı gerçekleştirenlerin bulunması ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

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