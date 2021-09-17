Konya’daki dev yarıklar korkutmuştu! Oluşma sebebi açıklandı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde oluşan kırık ve yarıkların incelemesi AFAD tarafından tamamlandı. Hazırlanan raporda oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığının oluşma sebebine yer verildi.

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AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi Kutburun Yaylasında oluşan kırık ve yarıkları incelemek üzere Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Şükrü Arslan, Harita Mühendisi Cemalettin Güllüoğlu, Şehir Plancısı Yaşar Akkaya ve Harita Teknikeri Betül Karakut’tan oluşan ekibin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sahada yapılan incelemeler ve İHA yardımıyla yapılan görüntülemeler sonucunda saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattı (Fay) tespit edilmiş olup, yüzeylemiş olan kırıklardan en uzun olan kırık hattı uzunluğu 1516 metre olarak ölçülmüştür. Kırık hatları üzerinde yer yer yarıklar görülmüş olup en geniş yarık 5 metre olarak ölçülmüştür” bilgilerine yer verildi.

“YER ALTI SU SEVİYESİNİN HIZLA ÇEKİLMESİ…”

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığı bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesi sonucu oluştuğu öngörülmektedir.

* Kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyeleri farklı kotlarda bulunmakta olup yeraltı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacmi de farklılık gösteriyor.

* Bu sebepten bloklar arasındaki hacimsel küçülmede farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluşmaktadır.

* Ayrıca kırık hattında bloklar arasında kot farkı da görülmekte olup, kot farkı bazı yerlerde 15 cm'ye kadar ulaşmaktadır. Bu kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşması da ön görülmektedir.

* Meydana gelen bu durum sonucunda cami lojmanı ciddi hasar görmüş, Emirgazi yayla yolu hasar almıştır.

* Kil minerallerinin mineralojik özellikleri şişme ve çekme değerlerini değiştirmekle birlikte zeminde bulunan kil minerallerinin suyunu kaybetmesi nedeniyle önemli oranda hacim azalması meydana gelmiştir.

* Bu oran montmorillonitik killerde orijinal hacme göre 2.5 kat değişim gelişirken kaolinit ve illitte 1/4 oranında gerçekleşmektedir.