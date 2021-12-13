Köpek katliamına valiliğin önünde isyan etti, gözaltına alındı

Konya'da Şefkat Kapısı Derneği Başkanı Hayrettin Bulan, Konya’da son dönemde yaşanan köpek katliamlarına tepki gösterdi. Dün gece saatlerinde pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulduğu 1 anne köpek ve 7 aylık 4 yavrusunu Konya Valiliği önüne bırakan Bulan, “Bu hayvanlara bunları yapanları cezalandırın. Artık bu hayvan düşmanlarından bıktık usandık” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da Şefkat Kapısı Derneği Başkanı Hayrettin Bulan Konya'da son dönemde üst üste yaşanan köpek katliamlarına isyan etti.

Son olarak dün gece saatlerinde Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi'nde pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulduğu anne köpek ve canlı 4 yavrusuyla birlikte Konya Valiliği önüne gelen Bulan, yetkililere çağrıda bulundu.

“BU HAYVANLARA BUNU YAPANLARI CEZALANDIRIN”

Cansız bedenini yere bıraktığı anne köpek ve 7 günlük 4 yavrusunun önünde diz çökerek açıklamalarda bulunan Bulan şunları söyledi:

“Hz. Mevlana gör Konya ne hale geldi. Bu hayvanları zevkine vuruyorlar. Bu anneden ne istediniz? Bu hayvanları neden katlediyorsunuz? Bu yavrular 7 günlük daha. Bunları neden koca Konya'ya sığdıramıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın bakanım, Sayın Valim size sesleniyorum: Bunlar ne olacak? Bu hayvanların resmini çektirdik. Vücudunda saçmalar var. Geçen gün Konya sallandı niye ibret almıyoruz? Bu katliamların önüne geçin. Bu hayvanlara bunları yapanları cezalandırın.

Artık bu hayvan düşmanlarından bıktık usandık. Bunları öldürenleri bir insanı öldürmüş gibi yargılayın. Bunu yapanların tüfek ve tabancalarına el koyun. Vuruyorlar, vuruyorlar bir şey yapılmıyor. Tarım il müdürü, savcısı, bu katillerin suç ortağı olmayın” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Bulan'a açıklama yaptığı sırada Konya Valiliği önüne gelen polis ekipleri engel olmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen eylemini sürdürmek isteyen Bulan daha sonra gözaltına alındı. Bulanın gözaltına alınmasının ardından öldürülen anne köpeğin 4 yavrusu Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

ÜST ÜSTE KÖPEK KATLİAMLARI YAŞANMIŞTI

Konya'da AKP'li Sarayönü Belediyesi personeli tarafından bayıltılarak toprağa diri diri gömülen onlarca köpeğin ardından, Meram ilçesinde de tüfekle vurularak toprağa gömülmüş halde bulunan köpek ölüleri hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı.