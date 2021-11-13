Köprü ücreti, proje açılmadan bir ayda 20 lira zamlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montaj töreninde konuşurken; CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kurdaki dalgalanma nedeniyle köprü geçiş ücretinin bir ayda yüzde 20 zamlanarak 172 liraya çıkmasına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Köprünün önümüzdeki yılın en geç 18 Mart’ında, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde hizmete açılacağını duyuran Erdoğan, köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiğinin hiçbir engele takılmadan 6 dakikalık bir seyahatle gerçekleştirilebileceğini söyledi. Erdoğan “Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor” dedi.

“AKP'NİN ÜLKEMİZDE YARATTIĞI BÜYÜK ENKAZI UNUTTURMAYACAĞIZ”

Bu sırada sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, köprü geçiş ücretlerinin, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle bir ayda 20 lira zamlandığını belirtti. Özkan, “1 ayda 20 lira zam! AKP’nin ülkemizde yarattığı büyük enkazı unutturmayacağız. 15 Euro olan Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti açılmadan artmaya devam ediyor. Açıklandığında 152 TL olan köprünün geçiş ücreti kurdaki dalgalanmanın ardından 172 TL oldu.” açıklamasında bulundu.

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