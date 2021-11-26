Köprüköy’de artçı sarsıntılar birkaç ay devam edebilir

Erzurum Köprüköy'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında 70'e yakın artçı sarsıntı yaşandı. Doç. Dr. Çağlar Özer, bu sarsıntıların devam edebileceğini söyledi.

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Erzurum Köprüköy’de 19 Kasım’da 5,1, 22 Kasım’da ise 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremlerin ardından Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, bölgede incelemelerde bulundu.

Topçu Mahallesi başta olmak üzere yerleşim bölgelerini ve yerin dinamik özelliklerini belirlemek için çalışma yürüten Doç. Dr. Özer, teknik rapor hazırladı.

HASAR GÖREN BİNALAR MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ

Köprüköy depreminden sonra 70’e yakın artçı şok meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Özer, “5,1 büyüklükteki depremin hasar yaratmamasını bekleriz. Oradaki asıl problem mühendislik hizmeti almamış, uygun imal edilmemiş yapılardan kaynaklandığını gözlemledik” dedi.

ARTÇI ŞOKLAR BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDEBİLİR

Köprüköy’de artçı şokların birkaç ay daha devam edebileceğini belirten Özer, Köprüköy depreminin başka depremin öncüsü olma durumunun olmadığını söyledi:

“Meydana gelen deprem ne Kuzey Anadolu ne de Doğu Anadolu fayında meydana geldi. Karayazı fayı diye nitelendirdiğimiz başka bir kol üzerinde meydana geldi. Diğer tektonik unsurlarla İstanbul ya da farklı bir unsur için konuşursak ilişkisi yok diyebiliriz.” (DHA)



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