Koray Aydın: Valilikler, koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları talimatı verdi

Bingöl'de yaşanan küfürlü tartışmayla ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz" mesajı paylaştı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını olduğunu öne süren bir kişiyle gerginlik yaşayarak küfürlü tartışmada bulunmuştu.

Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

“İKTİDARI UYARIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamasında Koray Aydın, şunları söyledi:

“Bingöl’de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz. “

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