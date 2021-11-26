Koray Aydın’dan iktidara ‘ekonomik kriz’ eleştirisi: Böyle yağma yok

Demokrasi Arenası'nda Uğur Dündar'ın konuğu olan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ekonomideki kötü gidişat üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ekonomik kurtuluş savaşı’, ‘Mandacı iktisatçılar’ söylemleri ve MGK toplantısının ardından yapılan açıklamada ekonomi vurgusu yapılması gibi konularda değerlendirmelerini paylaştı. Aydın, "Nasıl bir aciz duruma düştüklerinin bir görüntüsüdür bu. Toplum da bunu görecektir. Böyle yağma yok" dedi.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programının konukları İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, şair-düşünür Ataol Behramoğlu ve ekonomist Meliha Okur oldu. Uğur Dündar, ekonomik gidişatla ilgili hükümetten son zamanda yapılan açıklamaları programın konuklarına sordu.

“‘MİLLİ BEKA' DİYEREK KENDİ POZİSYONLARINI TARTIŞMA ORTAMINA SOKMAMAYI PLANLIYORLAR”

İYİ Partili Koray Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Önce ‘Ekonomik kurtuluş savaşı' tabiriyle başladılar. Bu tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Belli ki bunun arkasında bir planlama var.

* Ekonomiyi Türkiye'nin milli bir bekası olarak değerlendirip, bundan sonra da ekonomi konusunda hükümeti eleştirecek sert adımlar atılması halinde ülkenin beka sorununa karşı dikilen insanlar suçlaması yaparak, kendi duruşlarını ve pozisyonlarını tartışma ortamına sokmadan ileriye götürmenin planını yapıyorlar.

“HER ŞEYİ YAPMAYI GÖZE ALABİLİRLER”

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan açıklamada ilk defa ‘ekonomi' vurgusunda bulunulduğunu anımsatan Koray Aydın, şöyle konuştu:

* Bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomiyle ilgili bir değerlendirme hatırlamıyorum. Olduğunu da zannetmiyorum. Bu şu manaya gelir; devlet geleneğinin nasıl yerlerde süründürüldüğü…

* 20 yıla yakın ülkeyi yöneten insanların bulunduğu yer ve konumu kaybetmemek için her şeyi yapmayı bile göze alabileceklerini ve mevcut durumlarının üzerine bir şal örtebilmek için de Milli Güvenlik Kurulu'nun toplum nezdindeki o saygı değer yerinden faydalanarak kendilerini koruma amaçlı yeni bir yol ve güzergah çizdikleri ortaya çıkıyor.

“ARTIK EKONOMİYİ ELEŞTİRENLER VATAN HAİNİ İLAN EDİLEBİLİR”

* Sadece iktidarı korumaya yönelik bir yapının inşa edildiği bir yapıyı ben hatırlamıyorum. Bunların işi oturtmak istediği ana zemin haline bunun dönüştürüleceği anlaşılıyor.

* Anlaşılıyor ki hükümet bugün, ekonomide düştüğü o girdapta, o yok olmuşluğunu, çaresizliğini, üstünü örtebilmek için MGK'nın pozisyonundan da faydalanarak yaptıkları bu değerlendirmeyle, artık ülkeyi bu konuda çok eleştirir ve dozajını kaçıracak durumda olursanız vatan haini ilan edilebiliriz. Öyle bir sürece geldik.

UĞUR DÜNDAR: OHAL İÇİNDEYMİŞİZ GİBİ BİR HAVA HİSSETMEYE BAŞLADIM

Uğur Dündar'ın “Ben o açıklamalardan OHAL içindeymişiz gibi bir hava hissetmeye başladım” sözleri üzerine Aydın, şöyle konuştu:

* İlk akla gelen o. Ancak öyle bir şartlarda MGK böyle bir konuya taraf olabilir ve böyle bir konuya açıklamada bulunabilir. Bu onun konusu değil, tamamen hükümetin insiyatifinde olan bir alan. Sorumluluğun tamamı ülkeyi yönetenlere ait.

* Böyle bir tablo içerisinde çıkıp da MGK'nın açıklama yapması ancak zoraki bir davranış olur. Belli ki bir dayatma var. Böyle olmasını isteyenler var. Böyle olmasını isteyenler bir gelecek kurgusu yapmışlar. Bu, çaresizliğin dışa vurumudur.

* Bunlar bir parti devletine dönüştüğümüzün işaret fişekleridir. Bu, iktidarın dayatmasıyla toplumun kabul edebileceği bir durum değildir.

“BÖYLE YAĞMA YOK“

İYİ Partili Aydın, Erdoğan'ın ‘Ekonomik kurtuluş savaşı', ‘Mandacı iktisatçılar' söylemleri ve MGK toplantısının ardından yapılan açıklamada ekonomi vurgusu yapılması gibi konularda değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

* Nasıl bir aciz duruma düştüklerinin bir görüntüsüdür bu. Toplum da bunu görecektir. Böyle yağma yok.

* Ülkenin ekonomisini alıp duvara toslayacaksın, fakirlik girdabına insanları sokacaksın, yoksulluk sınırının altına inmiş Türkiye'nin 3'te 1'lik bir nüfusu olacak.

* Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi bunu bir beka meselesi gibi götürüp, takdim edecek bir yolu kendine kurtuluş yolu olarak belirleyeceksin.

* Bunun halk olarak karşılığının olacağını düşünmüyorum. Şu anda Türkiye'de muhalefeti halkla bütünleşerek yapan yapılar oluştu.

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