Korucubaşına el bombalı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde korucubaşı Emin Negiz, evinin önünde otomobile bineceği sırada şüpheli kişi ya da kişilerin el bombalı saldırısına uğradı.

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Olay, akşam saatlerinde Bozalan TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Korucubaşı Emin Negiz, evinden çıktıktan sonra park halindeki otomobiline bineceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el bombalı saldırıya uğradı.

Negiz, bombanın patlamasıyla yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Çevrede endişe yaratan saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Negiz, yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Negiz’in aracında ise maddi hasar oluştu. (DHA)