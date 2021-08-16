Köylüler AKP’li isme isyan etti: Bir daha oy istemeyin

Konya'nın Ereğli ilçesinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Mehmet Karcı'ya ait şirket, iddiaya göre satın aldığı elma bahçesinin sulama suyunu döşediği borularla usulsüz taşıdı. Yöre halkı ise konuyu mahkemeye taşıdı.

SOZCU.COM.TR

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Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde tarlaları satın alan ve satın aldığı tarlalara 450 dekar elma bahçesi kuran bir şirketin, DSİ sulama alanında olmamasına rağmen bahçelerine 7 kilometre mesafeden borularla kaçak bir şekilde su taşıttı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a dert yanan mahalle halkı, konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurduklarını ancak mahkeme süreci devam etmesine rağmen, mahkemeden çıkartılan ara karar ile DSİ kuyularından bahçeye usulsüz şekilde su kullanımının devam ettirildiğini söyledi.

“ŞİRKETİN SAHİBİ AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ”

DSİ Konya Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü ve suyun şirket tarafından usulsüz bir şekilde kullanıldığını itiraf ettiklerini söyleyen Yokuş, suyu bahçesine taşıyan kişinin ise geçtiğimiz dönemlerde Adana AK Parti milletvekili aday adayı Mehmet Karcı olduğunu söyledi. “Zorba düzenin zorba bir kaymakamı, Belediye Başkanı ve komutanı var burada” diyen Yokuş, “Bunlar iktidar yanlısı olmuşlar. Devlet adamlığını ve kamu görevliliğini bir kenara bırakmışlar. Buradaki usulsüzlüğü yapan kişi AK Parti'nin Milletvekili Aday adayı ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da yakın arkadaşıymış. Burada zorba düzeni kurmuşlar. Konuyla ilgili Konya Valisi ile de görüştüm ama burada hala borularla usulsüz bir şekilde su taşıtmaya devam ediyorlar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“BİZİM HİÇ SAHİBİMİZ YOK MU?”

Kendi kıraç topraklarına DSİ tarafından su taşımanın yasaklandığını ancak söz konusu şirkete bir yaptırım uygulanmadığını söyleyen mahalle halkından bir vatandaş, “Bizim 14 tane milletvekilimiz var. Biriniz gelin de bir yüzünüzü görelim. Bizim hiç sahibimiz yok mu? AK Parti burada hep birinci parti çıkıyor” diyerek sitemde bulundu.

“SUYUMUZU KORUMAYA GELDİĞİMİZ İÇİN BİZİ DÖVDÜLER”

Yaklaşık bir ay önce şirketin kuyulardan usulsüz bir şekilde sulama ve içme sularını borularla taşıtmasına tepki gösterdikleri için eylem yaptıklarını ve jandarmanın sert müdahalesi ile karşılaştıklarını söyleyen yaşlı bir kadın ise, “Biz terörist miyiz? Bizim suyumuzu 7 kilometre öteye götürüyorlar. Bizim burada suyumuz biterse biz de biteriz. Bize bunu yapmayın. Bir daha gelip bizden oy istemeyin. Hakkımızı koruyun. Ben burada suyumu korumaya geldim, bizi dövdüler. Bir de bunun üzerine bizi mahkemeye verdiler. Kaymakamla görüştüm kaymakam da ‘bize keşke muhtarı dövseydiniz' dedi. ” şeklinde konuştu.