Köylüler: Susuz kaldık, birçok evi de su bastı

Bursa Yenişehir Kirazlıyayla’da köylülerin Meyra maden şirketine karşı mücadelesi sürerken, firmanın bu kez de köyün içinden yüksek gerilim hattı geçirmek istemesi gerginliğe neden oldu.

“SUSUZ KALDILAR KANALİZASYON BORULARI PATLADI”

Kirazlıyayla'da maden firmasının yüksek gerilim hattı için çalışmalara başlaması üzerine bölgeye giderek köylünün isyanına kulak veren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şöyle konuştu;

* Kirazlıyayla köyünün başından sonuna kadar, evlerin duvarlarının dibinden, tam da kanalizasyon borusunun üstünden yüksek gerilim hattı döşeniyor.

* Yol boyunca bütün evlerin kanalizasyon boruları patlamış, kesilmiş ve uygun olmayan malzemeler getirilip kullanılmış. Bu malzemeler patlayacak. BUSKİ'nin burada bir çalışma yürütüldüğünden bile haberi yok.

* Bir kepçe vurulduğunda bütün köyü havaya uçurabilecek bir sistem döşeniyor resmen. Köylü iki gündür susuz, perişan. Köylü sürekli tehdit ediliyor. ‘Dışarı çıkarsanız 3 bin TL ceza keseriz' deniliyor. Maalesef Kirazlıyayla halkı perişan, seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

“VİCDANSIZ BUNLAR”

Su basan bir evin içine girerek ıslanan halıları ev sahibi ile birlikte kuruması için dışarı çıkaran Kayışoğlu, “Vicdansız bunlar. Yanlış ve saçma sapan yapılan kazı nedeniyle evin içi su dolmuş” dedi.

“ALINACAK TEK CANIMIZ KALDI”

Köylüler ise tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

* Sularımız kesik, susuz kaldık. Akşamdan beri suyumuz yok. Borların hepsini kopara kopara gitti şimdi kepçenin içinde oturuyor.

* Obruklardan doldurduk, bulaşıklarımızı yıkadık. Çamaşırlarımız makinede kaldı yıkayamadık.

* Alınacak bir tek canımız kaldı. Ramazan’da susuz kaldık. Bu akşam iftarlarımızı su içinde kalan evlerimizde açacağız.