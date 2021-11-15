Köylülerden çöp direnişi: Kime güveneceğiz

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey mahallesine yakın mesafede MHP’li Manisa Büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak olan katı atık transfer istasyonu için mahalle sakinlerinin eylemleri devam ediyor. Tesisin yapımı için alınan kararın iptali için açılan davaya rağmen köylüler, tesisin yapılacağı alanda büyükşehir ve ilçe belediye başkanına seslenerek, “Biz herkese inanıyoruz ve güveniyoruz. Söz veriyorlar. Ama sözlerini tutmuyorlar. Artık kime güveneceğimiz bilmiyoruz” ifadelerini kullandılar.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’ndeki yerleşim birimlerine yakın mesafede MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak katı atık transfer istasyona karşı köylüler geçtiğimiz hafta eylem başlatmıştı. Çoğunluğunun kadınların oluşturduğu köylüler geçtiğimiz hafta tesisin yapılacağı alana iş makinelerinin girmesine izin vermemiş ve jandarma ile karşı karşıya gelmişti.

Tesisin yapılması için alınan kararın iptali için köylüler Salihli Çevre koruma Derneği'nin önderliğin de Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Mahkeme sonucunu bekleyen köylülerin tesisin yapılacağı alanda nöbet eylemi devam ediyor.

MHP'li Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere MHP'li Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda'nın yerel seçimlerde mahallelerine tesisin yapılmayacağı sözünü verdiğini ifade eden köylüler “Çöp Transfer Tesisi İstemiyoruz” yazılı pankartı ile tepkileri devam etti. Köy halkının eyleminde jandarma yine geniş güvenlik önlemleri aldı.

“HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAYAN BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINSIN”

Alandaki nöbet eylemlerini devam eden eylemlerde konuşan mahalle sakinlerinden bir kadın kendilerine verilen sözün tutulmamasından dolayı tepkisini dile getirdi.

Hem büyükşehir belediye başkanının hem de ilçe başkanını kendilerine tesisin yapılmayacağı konusunda söz verdiğini hatırlatan mahalle sakinlerinden bir kadın şu ifadelere yer verdi; “Hani sözünüz. Halkın sağlığı ile oynayan belediye başkanı görevden alınsın. Biz adalet istiyoruz. Biz yeşil alanımızı savunuyoruz. Biz köylüyüz memleketimizi seviyoruz. Bu zeytinler kolay yetişmiyor. Adalet yerini buluncaya kadar buradaki eylemimiz devam edecek.”

Köy sakinlerinden bir kadın ise tepkisi şu cümlelerle dile getirdi; “Bizim suçumuz ne? Biz herkese güveniyoruz, inanıyoruz. Ama hiç kimse sözünü tutmuyor. Ne belediye başkanı sözünü tutuyor ne jandarma. Biz kime güveneceğiz? 10 gün de bekleyeceğiz 20 günde olsa…”

Eylemde köylüler bir taraftan, ‘Ölürüm Türkiyem' şarkısını kendi mahallelerine uyarlayarak “Toprağına Suyunu Ölürüm Caferbey'' şarkısını söylerken, bir taraftan ise belediye başkanlarına ‘Cengiz Ergün, Zeki Kayda Buraya' sloganları atarak belediye başkanlarını mahallelerine gelmeleri konusunda çağrıda bulundu.

JANDARMA ALAY KOMUTANI: HUKUKA SAYGI GÖSTERİN

Katı atık transfer istasyonunu yapılacağı alanda köylülerin eylemini takip eden Manisa İl Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, köylülere seslenerek tesis konusunda bir yargı sürecini olduğunu ve bu sürece saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İl Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Yıldırım köylülere yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Yaklaşık bir aylık mahkeme süreci var. Başkanla ve avukatla görüştük. Bir aylık süreci sizde bizde bekleyeceğiz. Biz hukuka nasıl saygı gösteriyorsak sizde saygı gösterin. Bir aylık hukuk sürecini bekleyeceğiz.”

Tuğgeneral Yıldırım'ın konuşmasını ardından kimi köylüler nöbet eylemini sonlandırarak alandan ayrıldı.

CHP'Lİ BAŞEVİRGEN KÖYLÜLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise eylem yapan köylüleri ziyaret ederek, köy halkının sıkıntılarını yerinde dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan CHP'li Başevirgen, kendilerinin de meralık bir alana tesisin yapılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek şöyle konuştu; “ve köy sakinlerinin onayı alınmadan yapılmak istenen bu tesisin, bir an önce durdurulmasını ve bu alanın korunarak köylülerin kullanımına tekrar açılmasını istiyoruz. Seçimlerden önce verilen sözlerin tutulmasını bekliyor ve mevcut belediye başkanlarını tutarlı davranmaya davet ediyoruz.”