Küçük çocuğu dövmüştü… Özel ekip arıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup, ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Selami AYDIN

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Dokuzkavaklar Mahallesi’nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı.

Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Darp edilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı. Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri olayı aydınlatmak için özel bir birim oluşturdu. Suriyeli olduğu düşünülen kadının aranmasına başlandı.

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