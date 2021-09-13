Küfür olayında tepkiler dinmiyor: Özür dilemeyen başkana İYİ Partili vekilden kınama

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, partisinin il başkanına canlı yayında küfür eden AKP'li belediye başkanını özür dilemeye çağırdı. Cinisli, "AKP'li siyasilerin en tepeden en aşağıya kadar artık ölçülerinin kalmadığını, koptuğunu görüyoruz. Böyle bir küfrün tepkilerini ölçemeyecek kadar gerçeklerden ve siyasi nezaketten uzaklaşmışlar" dedi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum’da ve sosyal medyada günün konusu olan, partisinin il başkanı Melih Kırkpınar’a canlı yayında küfür eden AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i özür dilemeye çağırdı.

“ERZURUM SİYASETİ ZORDUR, ÇETİNDİR AMA AĞIRBAŞLIDIR”

Milletvekil Cinisli, AKP’li siyasilerin en tepeden en aşağıya kadar artık ölçülerinin kalmadığını savunarak “Erzurum siyaseti zordur, çetindir ama ağırbaşlıdır. Erzurum'a uzak AKP’li Büyüşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i kınıyorum. Ettiği küfür ve siyasi görgüsüzlüğünden dolayı da başta Sayın İl Başkanımız Melih Kırkpınar Bey olmak üzere tüm İYİ Parti camiasından, şehrimizden özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANIN SAVUNMA AÇIKLAMASINA DA TEPKİ YAĞIYOR

AKP’li Büyüykşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in dün yaşanan olay sonrası yaptığı, “İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına, program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir” şeklindeki açıklama da büyük tepki topladı. Özür dilemeyen başkana tepki gösteren vatandaşlar, “Başkan o zaman muhatabın kim?”, “Bir özür dilemek o kadar zor mu?” diye tepki gösterdi.