Külliye’de çevirmenden Atatürk sansürü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında Abiy Ahmed'in Atatürk için söylediği sözler sansürlendi. Atatürk için söylenen "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk" sözleri Erdoğan'a söylenmiş gibi aktarıldı.

SOZCU.COM.TR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konuşma sırasında Beştepe çevirmeni, Abiy Ahmed'in Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri sansürledi.

Ahmed’in Atatürk hakkında söylediği “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk” sözü Erdoğan’a söylenmiş gibi aktarıldı.

TUNCAY ÖZKAN: TALİBAN’I ÖVMEK SERBEST, ATATÜRK’Ü ÖVMEK YASAK

Çevirmen skandalına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Terör örgütü Taliban’ı övmek serbest, Atatürk’ü övmek yasak. Erdoğan ile basın toplantısı yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Atatürk’ü övdü. Saray’ın çevirmeni o sözleri sansürledi” ifadelerini kullandı.