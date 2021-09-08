Kültür faaliyetleri için verildi, AKP’li belediye şirkete devretti

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi, YiMPAŞ binaları ve arazilerinin; kütüphane, kültür, sanat aktiviteleri ve sosyal faaliyetler için kullanılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişti. AKP’li belediye bakanlıktan 30 yıllığına devraldığı YİMPAŞ arazi ve binalarını 29,5 yıllığına özel bir şirkete devretti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin; kültür ve sanat merkezi olarak kullanmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 30 yıllığına kullanım haklarını devralmıştı. Belediye YİMPAŞ binalarının onarımı ve tadilatı için ihaleye çıkan ve 10 milyon 974 bin TL bedelle Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı MESTON A.Ş kazanmıştı. AKP'li belediye, YİMPAŞ arazi ve binalarını, imar değişikliği yaparak ticaret merkezine dönüştürmesi sonrasında özel bir şirkete devretti. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bununla da yetinmeyerek, YİMPAŞ arazisinin ‘ticaret alanı' fonksiyonunu, ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu' olarak değiştirdiği öğrenildi.

“VATANDAŞLAR KÜLTÜREL TESİS İSTERKEN AKARYAKIT İSTASYONU AÇIYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmak üzere, 30 yıllığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan devraldığı YİMPAŞ arazi ve binalarına akaryakıt istasyonu açma planına tepki gösterdi.

AKP'li büyükşehir belediyenin bu girişimini büyük bir hayal kırıklığı olarak gören Ağbaba, ”Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ‘sosyal tesis yapacağız' diye devraldıkları YİMPAŞ'ı özel sektöre devrettikleri yetmemiş olacak ki şimdi de akaryakıt istasyonu açıyorlar. Belediye Başkanı Gürkan, ‘Yıllardır atıl vaziyette bulunan YİMPAŞ binası Büyükşehir Belediyemiz uhdesine geçmiştir. Pek yakında bu alan hemşerilerimizin istifadesine en güzel şekilde sunulacaktır' derken, en güzel şeklin içine akaryakıt istasyonu eklenmiş. Malatyalılar YİMPAŞ'ın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı bir tesis isterken, özel sektöre devir edilmesi ile hayal kırıklığı yaşadılar. Aynı binayla ilgili sayısız fikir ve proje ortaya konulması düşündürücüdür. Belediye imkanlarının bu kadar hoyratça ve sorumsuzca harcanması kabul edilemez. Fonksiyon değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu kamuoyuna açıklanmalıdır. Bir taraftan ‘kütüphane, sosyal tesis, kurs merkezleri ve kültürel donatılar yapacağız' deyip diğer taraftan bu tesislerin yanına akaryakıt istasyonu yapmak ne büyük çelişkidir” diye konuştu.

CHP’Lİ ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP meclis grubu sözcüsü Günnur Tabel, YİMPAŞ binasının bir kısmının Ticaret Alanı fonksiyonundan ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu'na dönüştürülmesi yönündeki kararına imar komisyonunda şerh koyduklarını belirterek karara itiraz ettiklerini belirtti.