Kulu’da 2 adet bina ihaleyle satılacak

Konya Kulu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, Kulu'da 2 adet bina ihaleyle satışa sunulacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği'ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan taşınmazların satışına ilişkin ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında yapılacaktır. İhaleler 08.10.2021 tarih ve saat 11.00'de başlayıp listede yer alan sıraya göre peş peşe yapılacaktır. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden görülebilir veya 25,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

BİNALARIN ÖZELLİKLERİ

1

Kozanlı Mahallesi (Hürriyet), Bahçeli İki Katlı Kargir Bina ve Müştemilatı, 500.000,00 TL

2

Kozanlı Mahallesi (Hürriyet), İki Katlı Kargir Bina ve Arsası, 400.000,00 TL

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