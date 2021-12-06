‘Kümülatif zamların yeni bir zam olarak gösterilmesi doğru değil’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın memura zam açıklamasıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Yapılan kümülatif zamların yeni bir zam olarak gösterilmesi doğru değildir” dedi. Ağbaba söz konusu açıklamada kullanılan ifadelerin altını çizerek, "İktidar bu açıklamayla TÜİK’in enflasyon farkına ve oranlarına inanmadığını açıkça göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yılda memur zamlarına ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamasına CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “6. Dönem toplu sözleşmede yapılan kümülatif zamların yeni bir zam olarak gösterilmesi doğru değildir” dedi.

Kamu emekçisinin hissettiği yüzde 50’leri aşan gerçek enflasyona dair bir zam yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, “İktidar hangi enflasyon oranına emekçiyi ezdirmeyeceğini şeffaf şekilde açıklamalıdır. Söz konusu ek düzenleme tek bir sendika ile imzalamak milyonlarca kamu emekçisini saf dışı bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR DA TÜİK'İN ENFLASYON FARKINA VE ORANLARINA İNANMADIĞINI GÖSTERDİ”

Ağbaba, konuyla ilgili açıklamasını şöyle tamamladı:

“İktidar bu açıklamayla TÜİK'in enflasyon farkına ve oranlarına inanmadığını açıkça göstermiştir. Ayrıca “kurda yaşanan hareketlilik” diyerek Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybını ve değer kaybının süreceğini de teyit etmiştir.”

İlginizi Çekebilir Memura ek zam geliyor