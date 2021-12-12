Kur’an kursunda istismar: Tehdit, şiddet, taciz

Erzurum'da cinsel istismara uğrayan yaşları 10 ila 11 arasında değişen Kur'an kursu öğrencilerinin aileleri, kursta yaşananları SÖZCÜ'ye konuştu. Ailelerin anlattıkları kan dondurdu. Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda istismarcı hoca, çocukları bıçakla tehdit edip korkutuyor, şiddet uygulayarak istismar ve tacizlerini ise videoya alıyormuş.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda cinsel istismara uğrayan çocukların ailelerinin anlattıkları kan dondurdu.

SKANDAL BİR AİLENİN İHBARI İLE ORTAYA ÇIKTI

SÖZCÜ’ye konuşan aileler, olayın istismara uğrayan çocuklardan birisinin yaşananları 2 Aralık günü annesine anlatmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Ailenin Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen ekipler, istismarcı şahsı Yozgat’ta gözaltına aldı. Bir gün sonrada savcılığa çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURS KAPATILARAK TÜM ÇALIŞANLAR AÇIĞA ALINDI

Yaşları 10 ila 11 arasında değişen istismara uğrayan 7 çocuğun ise pedagoglar gözetiminde Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadeleri alındı. İl Müftülüğü’nün başlattığı idari soruşturma kapsamında kurs kapatılarak öğrencileri değişik kurslara dağıtıldı. Kursta görevli tüm çalışanlar ise açığa alındı. Ailelerin anlattıklarına göre istismarcı hoca, tam 6 aydır çocuklara hem şiddet uygulamış hem de istismar etmiş.

KARŞI ÇIKAN ÇOCUĞU, ŞİDDET UYGULAYARAK KORKUTUYORMUŞ

K.K., Kur’an kursunda yaşananları ve çocukların anlattıklarını şöyle özetliyor: “Yeğenimin kursa ilk başladığı günlerde bir sorunu yoktu. Ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra izin günlerinde köye geldiğinde içine kapandığını fark ettik. Genel olarak kursu istemiyordu biz de ona yorduk. Yine bir hafta sonu eve geldiğinde vücudunda morluklar gördük. Sorduk kendisine, ‘arkadaşlarla oynarken düştük’ dedi. Bir hafta sonra burnu kırıldı, kolu iki kere çatladı. Şimdi öğreniyoruz ki bunları hep hocası yapıyormuş. Sadece istismar değil, çocuklara şiddet de uyguluyormuş.”

BIÇAKLA TEHDİT ETMİŞ, GÜVENLİK KAMERALARINI TERS ÇEVİRMİŞ

Yatılı kursta yaşanan istismar, taciz ve şiddet olayları genellikle geceleri yaşanmış. Çocuğu istismara uğrayan anne. F.Y., ise SÖZCÜ’ye şunları anlattı: “Bu hoca denilen adam içki de içiyormuş. Geceleri çocukların yatakhanesinde bulunan güvenlik kameralarını ters çevirerek taciz ve istismar ediyormuş. Karşı çıkanı döverek ve tehdit ederek korkuttuğu için çocuklar da yaşadıklarını kimseye anlatmamışlar.”

“GECELERİ ÇOCUKLARA PORNO FİLM İZLETİYORMUŞ”

Anne F.Y.’nin anlattıklarını doğrulayan K.K.’da ise şöyle konuşuyor: “Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş. Çocukların boğazına bıçak dayayarak istismar ediyormuş. Bunlar olurken o kurstaki diğer hocalar ve müdür ne yapmış? Nasıl kameraların sürekli ters çevrildiğini, kapatıldığını görmemişler? Gece çocuklara porno filmler bile izletiyormuş. Aynı zamanda çocuklara bunları yaparken telefonu ile videolar da çekmiş. Bazı çocukları da kursun bulunduğu marketlere göndererek hırsızlık yaptırıyormuş”

ŞİKAYET EDİLMİŞ FAKAT İŞLEM YAPAN OLMAMIŞ

Yatılı kuran kursunda çocukları istismar eden sözleşmeli hoca ailelerin anlattıklarına göre daha önce, kurstaki başka bir hoca tarafından şikayet edilmiş ancak ilgililer konuyla ilgili her hangi bir işlem yapmamışlar.

İSTİSMAR VE TACİZE UĞRAYAN ÇOCUK SAYISI DAHA FAZLA

Yaklaşık 90 öğrencisi bulunan kursta istismara uğrayan çocuk sayısının daha fazla olduğu ve bazı ailelerin olayı inkar ettiği anlatılıyor. Çoğu ailenin ise çocuğunu kurstan aldığı belirtiliyor. İstismara uğrayan ve ifadeleri alınan çocuklar ise psikolojik destek alıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş olayı daha önce yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, kursta gönüllü denetçi olarak görev yapan zanlının yakalandığını duyurmuştu. İl Müftülüğü ise konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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