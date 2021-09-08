Kurumdaki usulsüzlükleri şikayet edince sürüldü

Samsun'da Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde çalışan ve aynı zamanda sendika il başkanı olan Fevzi Gül, kurum içinde yapılan usulsüz atamaları ve kanuna aykırı işler yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. İddiaya göre Gül, önce bazı amirleri tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldı. Ardından da başka bir ilçeye sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde 3 yıldır Okul Sporları, Antrenör ve Sporcu Birim Takip sorumlusu olarak görev yapan aynı zamanda Ofis Bir-Sen İl Başkanı olan Fevzi Gül, kurum içerisinde yapılan ve yaşanan bir takım usulsüz iş ve işlemleri Atakum Kaymakamlığı’na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Samsun Valiliği’ne, Spor Bakanlığı’na ve ardında adli ve idari yargıya taşıdı.

Ancak, bu olayın ardından Gül, bazı kurum amirlerinin kendisine mobbing uyguladığını, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Yargılama devam ederken Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevinden alınan Fevzi Gül, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda teknisyen olarak görevlendirildi.

Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Selen Dağıstan Namlı, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’na tepki gösterdi.

“KURUMDA MOBBİNG UYGULANIYOR”

Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Selen Dağıstan Namlı, yazılı bir açıklama yaparak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışanlara mobbing yapıldığını öne sürdü.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun göreve geldiği günden itibaren kurumda olumsuzlukların yaşandığına dikkat çeken Namlı, “Kurumda personellere mobbing uygulanmakta, kanun ve yasalara aykırı olarak iş ve işlemler yapılmaktadır. Son olarak sendika İl Başkanımız Fevzi Gül, kurum içerisinde yapılan ve yaşanan bir takım usulsüz iş ve işlemleri Atakum Kaymakamlığı’na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Samsun Valiliği’ne, Spor Bakanlığı’na, adli ve idari yargıya taşımıştır. Ve bunun üzerine şikayet hakkını kullanan il başkanımıza adeta ‘sen bizi nasıl şikayet edersin, sen misin bizi şikâyet eden’ denircesine, kendisine Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili tarafından mobbing uygulanmış, yasa ve kanun dinlemeden görevleri elinden alınarak, burada görev yapması engellenmiştir” dedi.

“SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ”

Genel Başkan Namlı, yapılan şikayetlerle ilgili olarak yargı sürecinin devam ettiğini kaydederek, “Şube başkanımız, merkezde onca spor tesisi, gençlik merkezi, öğrenci yurtları ve merkez ilçe müdürlükleri varken, özellikle bilinçli ve kasıtlı olarak 19 Mayıs ilçesine görevlendirme yapılarak cezalandırılmak istenilmiştir. Bu nasıl bir adalettir ki, suçlular korunmakta, usulsüz iş ve işlemleri şikayet eden sendika başkanımız cezalandırılmaktadır. 4688 sayılı sendikalar kanunu ve Danıştay 5. Dairesi’nin almış olduğu karar gereği, sendika şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin haklı bir sebep olmadıkça görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna rağmen, ‘ben yaptım oldu’, mantığı ile yaptığınız iş ve işlemler suçtur” diye konuştu.

SAHTE MÜFETTİŞ GÖNDERMİŞ İŞÇİYİ TESİS AMİRİ YAPMIŞTI

Daha önce İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan’ı, sahte müfettiş gönderip tutanak tutturup 3 ay görevden uzaklaştırdığı iddiasıyla gündeme gelen İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, daha sonra İlkadım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunun Amiri olan Hakan Oran’ı hiç bir neden göstermeden görev yerini değiştirerek ARGE Birimine göndermiş ve yerine de işçi kadrosunda bulunan güreş antrenörü Mehmet Baysal’ı kurum amiri yapmıştı.