Kuş cennetine büyük tehdit

Nallıhan Kuş Cenneti’nin önemli su kaynağı Sarıyar Barajı’nın suyu kirli çıktı. Kirliliğin nedeni ise Çayırhan Termik Santrali.

Başak KAYA

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Ankara'ya bağlı Nallıhan Kuş Cenneti'nin önemli su kaynaklarından biri olan ve Çayırhan Termik Santrali'nin etkisi altında kalan Sarıyar Barajı'nda yapılan su analizi, baraj suyunun ciddi oranda organik kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinin yaptığı analiz sonuçlarına göre; sudaki kimyasal oksijen ihtiyacı normal değerden yaklaşık iki kat, biyolojik oksijen ihtiyacı da yaklaşık üç kat daha fazla çıktı.

İŞTAH KABARTICI

Sonuçları değerlendiren Proje Koordinatörü Tekin Altuğ, “Çayırhan Termik Santrali, modern işletim sistemine sahip olmadığı için çevresine zarar veriyor. Analiz sonuçlarımız göstermiştir ki, Sarıyar Barajı için asıl kirlilik unsuru organik kirliliktir” dedi. Altuğ şunları söyledi: “Yapılan test sonucu, Sarıyar Baraj gölünde kimyasal oksijen ihtiyacı, en fazla 25 mg/L olması gerekirken, 37 mg/L olarak tespit edildi. Bu da organik kirliliği göstermektedir. Nallıhan Kuş Cenneti sahasına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Beypazarı'nda ülkenin en önemli linyit rezervlerinden birinin bulunması termik santraller için iştah kabartıcı.”

SARIYAR GÖLÜNE YAKIN

Çayırhan Termik Santrali, Nallıhan Kuş Cenneti'ni besleyen Sarıyar Barajı'nın kuzeydoğusunda bulunuyor. Santral mahalli, kömür kaynağına yakın seçildiği gibi soğutma suyunun sağlanacağı Sarıyar baraj gölüne de yakın seçilerek kuruldu. Tesisin 5 kilometrelik etki sahası içerisinde kalan tesis ile Sarıyar Barajı arasındaki kuş uçumu en yakın mesafe ise yalnızca 3 kilometre.