Kuvvetli rüzgarla birlikte hızla soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. İstanbul ve çevresinde etkili olacak kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine yaklaşacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde yurtta kendini gösteren sıcak hava geride kalıyor ve hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Güney kıyılarımızda güneşli bir hava hakimken İç Anadolu Bölgesi’nde sis ve pus bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ’E YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Köy halkı kuraklığa karşı el ele verdi, kendi barajlarını inşa etti