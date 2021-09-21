Kuyumcu, Gürsel Tekin’e dert yandı: Vallahi 20 yıldır bittik, tükendik

"Halkın Otobüsü" ile Diyarbakır'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Bir kuyumcuya giren Tekin'e, esnaf, "İnşallah bu sene bir şeyler olacak. Vallahi 20 yıldır bittik tükendik" diyerek dert yandı. Tekin ise, "Bir ülkede 25 milyon icra dosyası olur mu?" diye sordu.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Halkın Otobüsü” ile Diyarbakır’a gelerek vatandaşlarla görüştü, esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Pazarı dolaşan Tekin, tezgahtaki dolmaların fiyatını sordu. 3 ile 4 lira arasında değiştiğini söyleyen pazarcıya, Tekin, “Bunlar İstanbul’da ateş pahası, burada yine iyi” dedi. Bölgedeki bir çay bahçesine de uğrayan Tekin, bir vatandaşın kahve teklifini kıramadı. Tekin vatandaşlarla sohbet ederek kahve içti.

“20 YILDIR BİTTİK, TÜKENDİK”

Bir kuyumcuya giren Tekin’e, esnaf, “İnşallah bu sene bir şeyler olacak. Vallahi 20 yıldır bittik, tükendik” dedi.

Gürsel Tekin ise “15 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öz kuzeni Ramazan Erdoğan ile konuştuk. Valla çocuğun söylediklerinin yarısını şeyden sildirdim. Bir ülkede 25 milyon icra dosyası olur mu? Bir ülkede 25 milyon icra dosyası varsa o ülke yıkılmış ya” dedi.

“EKONOMİNİN ATEŞİ YÜZDE 40’LARIN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE”

Esnaf ziyaretini tamamlayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* Son 6 aydır, Türkiye’nin çeşitli illerini geziyoruz. Ekonominin ateşi yüzde 40’ların çok çok üstünde. Nasıl 38’in üstünde ateşle yaşanmıyorsa yüzde 40 ekonomiyle de yaşanmayacağını da herkes biliyor.

* Ama Diyarbakır’da gördüğüm tablo şu, ekonominin ateşi yüzde 43’leri bulmuş, can çekiyor. Sefalet var, yoksulluk var, işsizlik var ama buna rağmen Diyarbakırlının birinci önceliği kendi şehrinde huzur, barış, kardeşlik istiyor, bunu herkes bilsin. Özellikle iktidar mensupları, iktidar milletvekilleri…

* Kendilerinden rica ediyorum son dönemlerde sayın Erdoğan, Amerika’ya gitmeden önce kendisinin de birebir ilgileneceğini, özellikle bu gıda terörü ve inşaat sektöründeki artışlardan dolayı vallahi ben bu vesileyle sayın Erdoğan’a iki tane adres söylemek istiyorum.

* Adresin biri Ankara’nın orta göbeğinden İskitler pazarı. O pazara gittiğimde yoksulluğun, sefaletin, gıda terörünün ne olduğunu orada görebilirler. İkincisi yine kendilerinin kalesi olarak kabul ettikleri Tuzla’da bit pazarı… Oraya gittiklerinde bit pazarının sefaletini görsünler.