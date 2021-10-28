Kuzey Irak’tan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

SAMSUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi.

Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy'deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari'de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı'na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi. (İHA)