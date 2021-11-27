Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca’dan Omicron mutasyonu açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Kasım 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Kasım verilerine göre, 358 bin 274 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 103 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 192 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN YENİ VARYANT AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Kasım verilerine göre, dün 361 bin 229 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 2 vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 341 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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