Kuzey Marmara Otoyolu için 456 parsel daha kamulaştırıldı

Kuzey Marmara Otoyolu için 456 parsel daha Cumhurbaşkanı Kararı'yla kamulaştırıldı. Bugüne kadar 13 milyon ağacın kesildiği otoyol için yeni kamulaştırılan alanların önemli bir bölümü de orman...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük bölümün İstanbul’ün en yoğun ormanları üzerinde bulunan ve bugüne kadar 13 milyon ağacın kesildiği belirtilen Kuzey Marmara Otoyolu için yeni kamulaştırma kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki ekli kroki ile listede güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kararında ekinde yer alan ve kamulaştırılacağı açıklanan listede önemli bir bölümü yine ormanlık alanda yer alan tam 456 parsel arazi yer alıyor. Ömerli, Hadımköy, Sazlıbosna, Firuzköy, Ispartakule, Hoşdere, İkitelli, Kayabaşı, Şahintepe, Şamlar, Karaağaç, Bahsayış ve Nakkaş’taki kamulaştırılacak alanlara ait parsel numaraları kararda tek tek sıralandı.

Kamulaştırılacak alanların tam listesi için tıklayın.

İlginizi Çekebilir Kuzey Marmara'da neler oluyor?

İlginizi Çekebilir Kuzey Marmara'da neler oluyor- 2

İlginizi Çekebilir Garanti dörde katlandı süre 4 yıl uzadı

İlginizi Çekebilir Otoyolun maliyeti 2.1 milyar dolar arttı