Kuzeye yağış, güneye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri bugünden itibaren hafta ortasına kadar yağış alacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarlarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu verilerini yayınladı. Tahminlere göre hafta ortasına kadar yurdun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenen yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece altında seyrederken Güneydoğu Anadolu Bölgesi için fırtına uyarısı geldi. Tahminlere göre güneyden esecek sert rüzgarlar toz taşınımına neden olabilir.

BÖLGESEL YAĞIŞ UYARILARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.