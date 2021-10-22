KYK yurdunda onlarca öğrenci zehirlendi, inceleme başlatıldı

Bilecik'te KYK yurdunda kalan çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Kemal ATLAN

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Bilecik’te KYK yurtlarında kalan onlarca öğrenci yurtta yedikleri yemek sonrası ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Bazı öğrenciler özel araçlarla, bazılarıysa ambulansla hastanelere taşındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bilecik Valiliği yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece saatlerinden itibaren, vatandaşların karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvuruları bulunmaktadır.

Yatan hasta bulunmamakta olup, başvuran hastalar, tedavileri yapılarak taburcu edilmektedir.”

NUMUNE VE ANALİZ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hastane acil servisinde, müşahade altında tutulan iki hastayı sabah saatlerinde ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

İZMİR'DE KYK YURDUNDA ZEHİRLENMELER PROTESTO EDİLMİŞTİ

İzmir'in Urla ilçesinde KYK Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, onlarca öğrencinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını öne sürerek eylem düzenlemişti. Valilik ve yurt yönetiminden açıklama bekleyen öğrenciler, “Zehirlenmelerin sorumlusu kim?” diye sormuştu.

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