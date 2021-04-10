KYK yurtlarında kalmak için ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak’ şartı aranacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, bugünkü (10 Nisan) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa yurtla ilişiği kesilecek.

CUMHURBAŞKANI’NA HARAKET SUÇUNDAN MAHKUM OLURSA YURTLA İLİŞİĞİ KESİLECEK

Değişiklikle, öğrencinin yurtta kalabilmesi için “Cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkum olmamak” şartı aranacak. Öğrencinin yurttayken “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan mahkum olması durumunda öğrencinin yurtla ilişiği kesilecek.

KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi.

Buna göre öğrencilerden, “Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkum olmaması” şartları aranacak.

“POLİTİK ELEŞTİRİ YAPTI DİYE GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ KYK'DAN YARARLANAMAYACAK…”

Yönetmelikte yapılan değişiklikler arasında yer alan “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak” şartına ise siyasilerden tepki geldi. Yayınladığı videolu açıklamada bu değişikliği “felaket” olarak değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz söyleyen her kim olursa olsun Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınacağını yazıyor. Siyasi parti liderlerinin tümüne hakarette serbestsiniz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı ağzına geleni herkese söyleyecek ama politik bir eleştiri yaptı diye gencecik çocuklarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yararlanmayacak…” ifadelerini kullandı.

“BABANIZIN MALI MI O YURTLAR?”

Kaya, bu şartın, “'AKP'li olmayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na alınmayacak'” anlamı taşıdığını savunarak, “Bu devletin malı. Devletin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bu devletin çocukları girecek ve o yurtlarda kalacak. Babanızın malı mı o yurtlar? Bu yurtlar devletin yurtları, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkıyla yapılmış yurtlar. Devletin malına, kendi malınız gibi hükmetmeniz doğru değil. Gençlik ve Spor Bakanı'na buradan çağrım var: Bu yönetmeliği derhal değiştirin. Bu yönetmelik; halkına gençliğine ve öğrencisine ihanet eden bir yönetmeliktir. Bunu asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“GENÇLER BUNA BOYUN EĞMEZ”

Konuya ilişkin bir tepki de Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce , “En küçük eleştirinin dahi hakaret sayıldığı ve cezalandırıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanına hakaret etti diye gençlerin yurtlara alınmaması gençlere ve öğretim hayatlarına yapılan bir kötülüktür. Gençler buna boyun eğmez. Bu baskı düzenini gençlerle birlikte değiştireceğiz” dedi.

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