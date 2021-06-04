Lagina’da tarih katliamına İstinaf Mahkemesi dur dedi

Muğla’nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesi Çapalıbağ Mevkiinde Yatağan Termik Enerji Üretim şirketi tarafından 3. derece arkeolojik sit alanında kömür çıkarırken Erken Tunç Çağı yerleşimine zarar verilmesi nedeniyle Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Muğla İdare Mahkemesi’nde açtığı yürütmeyi durdurma kararını kazanmıştı. Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. bu kararın durdurulması için İstinaf Mahkemesi’nde açtığı davayı kaybetti. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, “Suç belli, suçlu belli. Ceza hukuku önünde hesap verecekler ki tarihe kültüre sermayeye peşkeş çekemeyecekler” dedi.

ARKEOLOJİK ALANDA KÖMÜR ÇIKARMAK İSTEDİLER

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'nin arkeolojik alanda kömür çıkartabilmek için yoğun çaba harcadığını belirterek SÖZCÜ'ye gelişmeleri şöyle açıkladı:

“Yatağan Turgut Mahallesi'ndeki Erken Tunç Çağı’ndan kalma Çapalıbağ mevki Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 8 Mart 2013 tarih ve 1459 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmişti. Yine aynı kararla bölgede dekopaj ve madenciliğe izin verilmesinden 6 yıl sonra, 3 parsel 3. derece Arkeolojik Sit alanını Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 25 Ocak 2019 tarih ve 7651 sayılı kararı ile arkeolojik sit alanından çıkartarak alanı kömür çıkarması için Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ye devretmişti.

Biz dernek olarak konuyu Muğla 1. İdare Mahkemesine taşımıştık. Mahkeme de bilirkişi raporuna dayanarak oy birliği ile Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Kültür Bakanlığı ve Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Danıştay'a yürütmeyi durdurma istemli itiraz etmişti. Bu istem kabul edilmedi. Bunun üzerine de İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi yürütmeyi durdurma isteminin reddine oy birliği ile karar vererek kesin olarak itirazı reddetti.”

‘SUÇ İŞLEYENLERİ HUKUK ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ’

Dernek olarak Lagina Antik Kenti arkeolojik sit alanlarını davalar açarak savunmaya devam edeceklerini özellikle belirten Kazım Erol, “Sermaye ile iş birliği içindeki tüm kamu görevlilerini ve suç işleyenleri hukuk önüne çıkartacağız. Çünkü suç belli, suçlu belli. Ceza hukuku önünde hesap verecekler ki tarih ve kültürü sermayeye peşkeş çekemeyecekler” dedi.