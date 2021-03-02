Lebaleb kongrelerin bilançosu ağırlaşıyor! İlk 10’a girdiler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu. Erdoğan’ın yeni kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
İLK SIRADA ORDU VAR
Bakan Koca, “Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik” dedi. Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 68.23’ten 89.90’a, İzmir'de 42.67'den 53.42'ye ve Ankara'da 35.39'dan 39.84'e yükseldi.
100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4’ten 301.76’ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı.
AKP kongrelerinin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Niğde, İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli‘deki artış dikkati çekti.
KARADENİZ BÖLGESİ KIZARDI
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya ve Sakarya çok yüksek risk grubunda; İstanbul, Bolu, Zonguldak ve Niğde yüksek risk grubunda; İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli orta risk grubunda yer aldı.
HANGİ TARİHTE HANGİ ŞEHİRDE KONGRE YAPILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazılarına bizzat katıldığı AKP gençlik, kadın ve ilk kongrelerinin yapıldığı tarihler ve iller şöyle:
8 Şubat: Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak
10 Şubat: Balıkesir, Tokat, Osmaniye, Tunceli
12 Şubat: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mardin, Sakarya, Van
15 Şubat: Rize, Aksaray, Eskişehir, Konya
16 Şubat: Trabzon
17 Şubat: Ankara, Ordu, Şanlıurfa
19 Şubat: Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa, Tokat
22 Şubat: İzmir, Hakkari, Nevşehir
23 Şubat: Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay
24 Şubat: İstanbul
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Rize’deki salonda sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.