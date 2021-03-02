Lebaleb kongrelerin bilançosu ağırlaşıyor! İlk 10’a girdiler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu. Erdoğan’ın yeni kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

İLK SIRADA ORDU VAR

Bakan Koca, “Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik” dedi. Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 68.23’ten 89.90’a, İzmir'de 42.67'den 53.42'ye ve Ankara'da 35.39'dan 39.84'e yükseldi.

100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4’ten 301.76’ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı.

AKP kongrelerinin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Niğde, İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli‘deki artış dikkati çekti.

KARADENİZ BÖLGESİ KIZARDI

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya ve Sakarya çok yüksek risk grubunda; İstanbul, Bolu, Zonguldak ve Niğde yüksek risk grubunda; İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli orta risk grubunda yer aldı.

HANGİ TARİHTE HANGİ ŞEHİRDE KONGRE YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazılarına bizzat katıldığı AKP gençlik, kadın ve ilk kongrelerinin yapıldığı tarihler ve iller şöyle:

8 Şubat: Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak

10 Şubat: Balıkesir, Tokat, Osmaniye, Tunceli

12 Şubat: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mardin, Sakarya, Van

15 Şubat: Rize, Aksaray, Eskişehir, Konya

16 Şubat: Trabzon

17 Şubat: Ankara, Ordu, Şanlıurfa

19 Şubat: Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa, Tokat

22 Şubat: İzmir, Hakkari, Nevşehir

23 Şubat: Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay

24 Şubat: İstanbul

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Rize’deki salonda sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.

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