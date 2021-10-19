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Liderlerin popülaritesi anketinin sonuçları açıklandı

MetroPOLL Araştırma Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi anketinin sonuçlarını açıkladı. İlk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, diğer isimlerin sıralaması dikkati çekti.

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Liderlerin popülaritesi anketinin sonuçları açıklandı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılanların ‘Beğeniyorum’, ‘Beğenmiyorum’, ‘Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum’, ‘Fikrim yok’ cevaplarını verdiği anketin sonuçları şöyle:

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