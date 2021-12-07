Lise öğrencileri yedikleri lahmacundan zehirlendi

Adıyaman’da öğle arasında okuldan çıkarak yemeğe giden 10 lise öğrencisi, yedikleri lahmacundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Karapınar Mahallesinde bulunan Erdemir Mesleki ve Teknik Lisesinden 10 öğrenci öğle arasında okulun yanında bulunan bir işletmeye yemeğe gitti. Burada lahmacun yiyen öğrenciler daha sonra okula döndü.

Öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi başladı. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 10 öğrenci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.