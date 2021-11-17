Lise öğrencilerini taşıyan otobüs kamyona çarptı: 24 yaralı

Etkinliğe giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önündeki kamyona çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlginizi Çekebilir Öğrenci servisi 5 kişiye mezar olmuştu! Skandallar zinciri...

Özel bir kolejin Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir’deki şubesinde eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu’da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı.

Osman Muslu (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı’na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca’nın (45) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada öğrencilerden 24’ü yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne gelerek, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

İlginizi Çekebilir Servis minibüsü alev alev yandı, öğrencileri son anda kurtardı