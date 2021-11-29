Lodos 2 can aldı… İmamoğlu’ndan uyarı!

İstanbul'da meydana gelen lodosla ilgili yapılan çalışmalar hakkında İBB'den açıklama yapıldı. Şu ana kadar 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi, 232 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasarı vakasına müdahalede bulunduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos çatıları uçurdu, direkleri devirdi. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hasar alan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. İBB'den yapılan açıklamada 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi, 232 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasarı vakasına müdahalede bulunduğu bildirildi.

İMAMOĞLU’NDAN UYARI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Vatandaşları bu vakalara karşı dikkatli olmaları için bir kez daha hassasiyetle uyarıyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Esenyurt’ta Lodos sebebiyle çatı uçması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Tüm ekiplerimiz çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara müdahale etmekte. Vatandaşları bu tür durumlara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarırız” mesajı paylaştı.

ESENYURT’TA CAN PAZARI YAŞANDI

Esenyurt’ta lodos sırasında yaşanan can pazarı, güvenlik kameralarına yansıdı. Saadetdere Mahallesi’nde bir marketin önünde kaydedilen görüntülerde şiddetli lodos nedeniyle çatı parçaları uçuyor. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, etrafa kaçmaya çalışıyor. Bu sırada bir kişi üzerine düşen çatı parçasıyla bir meyve tezgahının yanına düştü.

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