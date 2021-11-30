THY İstanbul varışlı uçuşları durdurdu

İstanbul'da tekrar etkisini arttıran lodos nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçerek havada tur atmaya başladı. THY İstanbul varışlı uçuşları durdurduğunu açıkladı.

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İstanbul’da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda inişlerde kapasite azaltılmaya gidildi.

THY İSTANBUL VARIŞLI UÇUŞLARI DURDURDU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ” İstanbul’da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” paylaşımında bulundu.

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