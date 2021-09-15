Lunaparkta balerine binme kavgası

İzmit’te Abdulkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşı küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyle kavga etti. Görevliyi darp eden Özdemir silah çekerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 31 Ağustos akşamı İzmit Fuarı'ndaki lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre, lunaparka çocuğuyla gelen Abdulkadir Özdemir, çocuğunu yaşı küçük olduğu gerekçesiyle balerine bindirmeyen görevlinin eşine karşı tutumu nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahı çıkaran Özdemir görevliyi tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Olayla ilgili polis merkezine giden taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. (DHA)