Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Partili kaynaklar konuştu

Bingöl'de şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM'deki görevinden alındığı iddia edildi. İYİ Partili kaynaklar konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuştu.

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İYİ Parti lideri Akşener’e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden ve şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyen Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın istifa dilekçesi verdiği ancak görevden alınmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. SÖZCÜ’ye bilgi veren İYİ Partili kaynaklar, konuyla ilgili parti grubunda seçim yapılacağını belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili özür dilemişti. Türkkan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

– Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim, birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere maruz kaldım.

– Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfretme diye birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen, o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.

DOĞRU BİR İŞ DEĞİLDİ

– Ben o yüzden burada başta bütün milletimizde, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere, bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi o. Yanlış bir işti. Ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki fazla bir heyecan, doğru olmayan bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum.