Maden için köyü boşaltacaklar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan ve 2014 yılından beri çalışan madenin ruhsatının iptali için açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, madenin mühürlenmediğini ve çalışmalarına devam ettiğini belirterek, alanın genişletilmesi için köyün başka bir yere taşınacağını ileri sürdü. Adıgüzel, AFAD'ın heyelan bölgesi denilerek 27 eve oturulamaz raporu verdiğini belirterek, "Heyelan bölgesine atık havuzu yapacaklar" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Fatsa’nın Yukarı Bahçeler, Aşağı Bahçeler ve Yukarıtepe köyleri arasında kalan altın rezervini çıkarmak için Haziran 2014'te çalışmaya başlayan Altıntepe Madencilik, bölgede bulunan fındık bahçeleri ile kestane ormanındaki ağaçları kesti.

Çalışma izni biten şirket alan genişletmek için yeni ÇED raporu başvurusu yaparken, bir yanda da çalışmalarına devam etti. Maden çalışmalarının durdurulması için hukuksal yollara başvuran Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve yöre halkının açtığı ruhsat iptal davası ise geçtiğimiz ay sonuçlandı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, madenin telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak, karara rağmen maden çalışmaya devam etti.

MADEN ŞİRKETİ MAHKEME KARARINA UYMUYOR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği üyeleri, köye giderek vatandaşlarla görüşüp açıklama yaptı. Şirketin mahkeme kararını uygulamadığını ve çalışmalarına devam ettiğini belirten Adıgüzel,

“Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Çıkan bir karar var ve bu kararı yerine getirmeyen Ordu Valiliği var. Adamlar şu anda sondaj yapıyorlar. Ben bu kararı tanımıyorum, çalışmaya devam ediyorum diyor.

Bu hükümetin ayıbıdır. Bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. İktidar partisi vekilleri, diğer siyasiler, FETÖ ile bağlantılı bir şirketten bahsediyoruz. Siz neredesiniz? Neden buraları savunmuyorsunuz? Kim ki, burada mahkeme kararını uygulamıyorsa FETÖ ile iltisaklıdır.

Sayın validen aşağıya kadar. Kim mahkeme kararını uygulamıyorsa bu şirket gibi, FETÖ ile iltisaklıdır. Bunu hesabını millet soracak. Sayın vali, burayı mühürlemiyor ve Yukarıtepe köyünü sondaj yaparak aşağıya doğru kaymasına müsaade ediyorsanız bunda sizin de payınız var” dedi.



KÖYE HEYELANLI ALAN RAPORU

Adıgüzel, şirketin yeni bir planı olduğunu ileri sürerek, madenin bulunduğu köylerden biri olan Yukarıtepe köyü’nün (mahalle), alan genişletilmesi için boşaltılacağını söyledi.

Şirketin yeni oyununu ortaya çıkaran Adıgüzel, “Şirket önce ne yaptı? Ormanı yaktı alan açmak için. Ormanı kim yakar? İzmir’i yakan Yunanlılar gibi adamlar bunlar.

Şimdi yeni numara ne? Zemin kayıyor. Yukarıtepe’de evlerde oturulamaz denilerek 27 meskene AFAD oturulamaz raporu vermiş. Kaymakamlıkta gelmiş köyü kaldırmaya çalışıyor. Köy başka yere taşınsın. Niye? Çünkü buralarda maden alanına katılacak.

Bu siyanür ve sülfirik asit çetesiyle iş birliği var. Bu işbirliği sonucu bu köyü buradan taşımaya çalışıyorlar. Şebinkarahisar’da havuz patladı. Kimyasallar bütün Kelkit vadisini, ırmakları, Karadeniz’i zehirliyor. Bunu devlette söylüyor.

Buradaki felaket Şebinkarahisar gibi değil. Burada siyanür havuzu var. Burada sülfirik asit havuzu var. Siyanür çetesinin yeni oyunu şimdi de kendilerine alan açmak için madenin bulunduğu köyü oturulamaz raporu verip göçe zorluyorlar. Eğer burası oturulamaz ise, zemin kayıyor ise, buraya siyanür havuzu olur mu?” diye konuştu.

Öte yandan köy sakini yaşlı bir kadın ise, “Uyku uyuyamıyoruz. Onlar geldikten sonra burası kaydı. Bahçelerimiz gitti. Arabaların önlerine yatıyordum. Şimdi gidemiyorum. Şimdi biz nereye gideceğiz” diyerek, bazı köylülerin çocuklarına madende iş verilerek susturulduğunu söyledi.

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