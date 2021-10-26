Maden ocağına karşı çıkan köylüler, halkın katılım toplantısını yaptırmadı

İzmir’in Tire ilçesinde kızılçam ormanları ve ovanın yer altı su kaynaklarını besleyen, eteğindeki köylerde yaşamın döngüsünü sağlayan Kartal Dağı’na mermer ocağı yapılmasına karşı çıkan köylüler, başlatılan ÇED süreci kapsamında yapılması planlanan halkın katılım toplantısına izin vermedi.

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İzmir'in Tire ilçesinde Kartal Dağı mevkisinde bulunan Küçükkale ve Büyükkale köylerinde kurulması planlanan mermer ocağı projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılmak istenen halkın katılım toplantısına köylüler izin vermeyerek protesto düzenledi.

Küçükkale Mahalle Kahvesi’nde düzenlenmesi planlanan topantıyı yaptırmayan köylülerin eylemine İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Tire Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Hızlı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Eyleme Küçükkale Köyü, Büyükkale Köyü, Üzümler Köyü, Mehmetler Köyü, Başköy, Zeytinköy, Şirince köylerinden katılım sağlandı.

ÇED raporunun yanlış olduğunu savunan köylüler, şirketi protesto etti. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

“PARA PUL İSTEMİYORUZ, ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMINI ALIYORLAR”

Bir köy sakini, “Benim malım, yerim her şeyim burada. Zeytinlerim olmaz oldu, her şeyini döktü. Biz burada madeni istemiyoruz. Biz yaşadık ama torunlarımız yaşayamaz. Burada tozdan duramıyoruz” diye konuştu.

Bir başka köy sakini ise, “Biz para, pul bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın yaşamını alıyorlar. Bizim dağımız bizi koruyor, onları değil. Buraya gelmesinler. Hiçbir şey istemiyoruz para pul vermesinler” dedi.

“KÖYLERİ TARİH SAHNESİNDEN SİLMEK İSTİYORLAR”

Ege Çevre ve Kültür Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Kartal Dağı Koruma Platformu; Kartal Dağının eteklerinde yer alan Halkapınar, Mehmetler, Üzümler, Küçükkale, Büyükkale, Alaylı ve Akyurt Mahallelerini de (köylerini) içine alan ve orman alanı olan 194,60 hektarlık çok geniş bir ruhsat alanında 6 adet mermer ocağı açılması girişimini köylerinin tarih sahnesinden silinmek istenmesi olarak görüyor, binlerce insan ve yüzyıllardır birlikte yaşadıkları orman ve çeşitli canlı türleri adına bu yanlış projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyorlar.

“MADENCİLERİN GİRİŞİ YASAKTIR”

Küçükkale Mahallesi’nin birçok noktasına “Madencilerin girişi yasaktır” pankartları asıldı.